A Nichelino vandali e incivili ancora in azione: cassonetti dati alle fiamme (foto di archivio)

L'estate è iniziata da pochi giorni e a Nichelino, dopo la fine della scuola, si segnalano episodi di vandalismo e inciviltà che quasi certamente hanno come protagonisti giovani annoiati, che non trovano di meglio da fare che arrecare danni alla cosa pubblica.

I cassonetti dati alle fiamme

Dopo quanto avvenuto a metà giugno in via Vittorio Veneto, la notte scorsa è stata via Cuneo il teatro di un nuovo deprecabile episodio, con un incendio che ha distrutto alcuni cassonetti dei rifiuti.

Le immagini delle telecamere

Per fortuna, il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Ora le forze dell'ordine indagano su quanto accaduto, provando a recuperare indizi utili dalla visione delle telecamere di zona.