World press Photo: ultimi giorni di eventi e incontri all'ex Borsa Valori

Ultimi giorni a Torino per World Press Photo. La mostra di fotogiornalismo più importante al mondo, portata in città dall’Associazione C.I.ME . – Culture e Identità Mediterranee, si può visitare sino a 17 novembre al l’Ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola 22 (piazzale Valdo Fusi).

Focus dell'incontro Mediterranea Saving Humans, una piattaforma di realtà sociali, arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che la maggior parte delle ONG è stata estromessa dalle attività di pattugliamento e salvataggio di naufraghi dell'area. Mediterranea ha molte similitudini con le ONG che hanno operato nel Mediterraneo negli ultimi anni: a partire dalle essenziali funzioni di testimonianza e documentazione fino alla denuncia di ciò che accade in quelle acque, attività che oggi nessuno è più in grado di svolgere. Al tempo stesso, Mediterranea è qualcosa di diverso: "un’azione non governativa” portata avanti dal lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, sentono il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di questo progetto, volto a ridare speranza, a ricostruire umanità, a difendere il diritto e i diritti. Durante l’incontro saranno proiettati alcuni video e scatti sulle operazioni compiute e sarà possibile dare il proprio contributo alla missione, facendo una donazione o acquistando uno dei gadget disponibili.

Quindi, sarà il momento del closing party.

World Press Photo e Magazzino sul Po, in partnership con Mediterranea Saving Humans, presentano "World Press Photo / Closing Party", iniziativa per celebrare il successo dell’edizione 2019 della mostra. Si festeggia con la musica di sempre, a cura dei dj residenti Hanglovers Party & Suppp-A-delica, in una storica location torinese: Il Magazzino sul Po, lato sinistro del fiume.

Un’occasione per sostenere anche il team di Mediterranea Saving Humans, piattaforma di realtà sociali, arrivata nel Mediterraneo centrale con lo scopo di pattugliare e salvare i naufraghi dell'area.

Per chi si presenterà con il ticket WPP ci sarà una sorpresa.