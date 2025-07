Colonne 'killer' in corso Rosai e corso Gamba, le strisce pedonali diventano pericolose

La Circoscrizione 4 chiede interventi in due attraversamenti pedonali pericolosi. Il motivo è lo stesso sia in corso Rosai che in corso Gamba: le colonne che sorreggono la passerella sopraelevata che coprono la visuale dei pedoni alle auto che sopraggiungono. Ad oggi è presente un leggero rialzamento in prossimità dei due attraversamenti, non sufficienti a limitare la velocità delle auto.

Si punta ad installare delle bande ottiche

La commissione lavori pubblici della circoscrizione 4, coordinata da Marcello Badiali, ha effettuato un sopralluogo presso i due attraversamenti, per valutare le possibili soluzioni. La più papabile sembra l'installazione delle bande ottiche, come spiegato dal tecnico del Comune Nicola Fiore, oltre specchi e la ritinteggiatura delle strisce pedonali.

Alice Arena, residente di Corso Rosai e anche consigliera di Circoscrizione della vicina 5, ha chiesto anche che venga ripristinata la pavimentazione di porfido. "Il problema è anche i sampietrini che salta e fa inciampare. Fa più rumore quello di un dosso completamente in asfalto. Inoltre l'alternativa vera al passaggio è la passerella sopraelevata, che è chiusa e invece ridurrebbe il passaggio qui sotto".

Un nuovo stop tra via Ceva e via Macerata

Infine, come segnalato dal coordinatore Badiali, è stato realizzato un nuovo stop tra via Ceva e via Macerata, in seguito alla segnalazione del consigliere Walter Caputo.