Restructura 2019: il programma dell’ultima giornata

Restructura 2019, in corso all’Oval del Lingotto, volge al termine ma ha ancora tante novità da presentare nell'ultima giornata, in programma domani, domenica 17 novembre.

Il calendario di appuntamenti è fitto e spazia tra workshop e convegni, incontri e consulenze dedicati ai temi della riqualificazione, ristrutturazione e recupero edilizio. Gli appuntamenti sono dedicati sia ai professionisti di settore, con incontri formativi di approfondimento che danno la rilasciano cfu, sia al pubblico e agli appassionati grazie in particolare all’iniziativa Incontra l'esperto: appuntamenti gratuiti di 30 minuti su prenotazione per avere consigli e indicazioni su interventi di ristrutturazione e riqualificazione, per schiarirsi le idee o per avere un primo approccio professionale con l’Esperto CasaClima, Il Geometra risponde, l’Esperto dell'Agenzia delle Entrate e, da quest’anno, A tu per tu con l’Ingegnere, l'Esperto in Bioedilizia, l’Associazione Host Italia.

Per chi non fa parte del settore non è sempre così semplice destreggiarsi tra gli aspetti tecnici di un intervento edilizio o tra i diversi aspetti di carattere finanziario e burocratico, quindi avere un supporto iniziale può essere decisivo e risolutivo o quanto meno può essere una buona base di partenza per un lavoro più dettagliato.

Il programma di domenica 17 novembre

09.30 : 12.30 ⁄ Area Scuole San Carlo

Dimostrazioni Intaglio Tornitura

A cura di Associazione Tecniche San Carlo

10.00 : 11.00 ⁄ Sala Innovazione

Cohousing: la casa che sogniamo non quella che troviamo

Homers promuove il cohousing come soluzione abitativa innovativa, ecologica e motore di rigenerazione urbana.

Racconteremo il modello e i progetti di Homers ragionando di cohousing e innovazione sociale.

Organizza: Homers - Matteo Robiglio (presidente e founder di Homers), Marco Tabbia (amministratore delegato e founder di Homers)

10.00 : 12.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Come la mobilità dolce cambia l’urbanistica. Ciclabili e moderazione del traffico a Torino, guardando l'Europa.

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

10.00 : 13.00 ⁄ Sala PONTI

Impianti tecnologici condominiali: la domotica, il confort living e le problematiche strutturali

Organizza: Forte Chance - Ing. Umberto Cadili Rispi, Per. Ind. Luciano Bertinetti, Dott. Ing. Carmine Mancini e il Geom. Mario Zuccotti

3 CFP Ingegneri, Periti Industriali e ANACI

10.00 : 19.00 ⁄ Sala Pod. 1

Corso Avanzato CasaClima

Il secondo step del percorso formativo CasaClima in collaborazione con la fiera Restructura 2019 di Torino. Al termine del corso si otterrà il titolo di Esperto Junior CasaClima!

20 CFP per Architetti a livello nazionale

40 CFP per geometri a livello nazionale

Organizza: CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta

Locandina Corso Avanzato CasaClima.pdf

10.30 : 11.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di isolamento con lastre in vetro cellulare

A cura di Bacchi in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

10.30 : 13.00 ⁄ Area ANAPI - Stand I12

Le barriere architettoniche in condominio

Organizza: ANAPI - Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d'Immobili

1 CFP per i Soci ANAPI

Workshop ANAPI 17 Novembre Restructura.pdf

12.00 : 13.00 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di intonaco in argilla

A cura di Argitech in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

13.30 : 19.30 ⁄ Area Scuole San Carlo

Dimostrazioni Intaglio Tornitura

A cura di Associazione Tecniche San Carlo

14.30 : 15.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di intonaco in argilla

A cura di Argitech in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

14.30 : 15.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di intonaci naturali e rasature su blocchi Krioton

A cura di Ton Gruppe in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

15.00 : 16.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Pavimenti in calce e cocciopesto

Organizza: CNA Costruzioni

15.00 : 16.00 ⁄ Sala Innovazione

La tecnica antica di creazione del marmo artificiale utilizzata in una epoca moderna

Dimostrazione pratica in loco allo stand nr : ST 4 delle fasi di lavorazione dell 'imitazione del marmo, dalla materia prima ( scagliola) alla realizzazione del prodotto finito

Organizza: Hathazi Mihail - Alliumart

16.00 : 17.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Recupero del locale ex oratorio di Stupinigi

Presentazione del cantiere scuola e del Corso di Formazione per “Bio decoratori” relativo al progetto “Abitare x Abitarsi” a cura di “Architetti senza frontiere”

Organizza: CNA Costruzioni

16.00 : 17.00 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di decorazioni naturali su pannelli in argilla Kartosan

In collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

16.30 : 17.30 ⁄ Arena AULENTI

Premiazione Eccellenza Artigiana

A cura della Regione Piemonte

16.30 : 17.30 ⁄ Sala Innovazione

Greenovation - progetta la tua riqualificazione energetica

Greenovation s.r.l. startup dell'incubatore di impresa del Politecnico di Torino presenterà il servizio che permette all'utente di ottenere in pochi passaggi un check up energetico. L'ing. Mottura guiderà i partecipanti all'incontro ad effettuare l'auto diagnosi dei consumi e dell'efficienza della propria abitazione.

Organizza: Greenovation

