A Campidoglio una nuova fognatura per via Ceres

Via Ceres, nel cuore di borgo vecchio Campidoglio, sarà a breve interessata dalla posa di un nuovo tratto di canali di fogna bianca e nera, come recentemente comunicato dalla Circoscrizione 4. I lavori verranno realizzati attraverso un unico scavo in trincea.

Durante gli interventi, a cura di Smat, i residenti potranno allacciarsi al canale bianco per lo smaltimento delle acque meteoriche (derivanti da precipitazioni atmosferiche, ndr): “Ciò produrrebbe - fanno sapere dalla Circoscrizione - evidenti vantaggi di tempo ed economici: le pratiche per le ordinanze viabili e di manomissione di suolo pubblico saranno infatti a carico di Smat, favorendo l'immediato ripristino della strada”.

Smat effettuerà anche la predisposizione del canale principale dell'allaccio, escluso il pozzetto di gronda. I proprietari dovranno invece sostenere il costo della pratica, redatta da un professionista abilitato, e quello sostenuto dall'impresa esecutrice per la posa della tubatura, stimato in trecento euro.

Per informazioni: 0114645411 o rem@smatorino.it