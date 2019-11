Iren Green Friday, 100 ore dedicate a sostenibilità e smart mobility

Torino è pronta a tingersi di verde per l’Iren Green Friday, la grande iniziativa di Iren che dedica 100 ore a sostenibilità ambientale e mobilità elettrica.

Ad aprire la rassegna green, in programma a Torino dal 22 al 26 novembre, sarà l’evento di lancio del nuovo servizio sharing di monopattini elettrici targato IrenGO e Dott.

Iren Green Friday 2019 a Torino: tutti gli appuntamenti

Ecco gli eventi in programma da segnare sul calendario sono:

22 e 23 novembre UrbanGreenFriday : presentazione del servizio sharing di monopattini elettrici IrenGO e Dott. L'evento si svolgerà in via Roma, nel tratto compreso fra via Principe Amedeo e piazza Castello. Si potranno provare i monopattini con 10 postazioni di realtà aumentata.

24 novembre ParkGreenFriday : tour nel parco Del Valentino a bordo di un monopattino elettrico. I presenti potranno scoprire, insieme alle guide naturalistiche, tutti i segreti di questo grande polmone verde torinese

25 novembre Inaugurazione Store IrenGO : Iren inaugurerà lo store IrenGO presso la sede ACI Torino, in un moderno e innovativo spazio interamente dedicato alla mobilità elettrica. L'evento è previsto nel piazzale S. Gabriele di Gorizia 210.

Iren Green Friday Instagram Contest

Dal 22 al 24 novembre spazio al contest fotografico su Instagram. I vincitori verranno premiati da Iren con un codice promozionale valido per 120 minuti MiMoto da utilizzare a Torino, Genova o Milano.

Partecipare al contest è semplice. Basterà seguire il canale Instagram di @irenlucegaseservizi e taggarlo sulla foto scattata in occasione degli eventi UrbanGreenFriday e ParkGreenFriday, senza dimenticare gli hashtag: #IrenGreenFriday #IrenGO e #Greendays

Al termine delle due iniziative una giuria selezionerà 4 vincitori, due per UrbanGreenFriday e due per ParkGreenFriday, in base ai seguenti criteri:

Qualità estetica della fotografia

Emozione trasmessa attraverso l'immagine

Capacità di sensibilizzazione alle tematiche green

Coerenza con la mission e vision del Gruppo Iren

Per tutti i dettagli leggi il regolamento del contest.

Green Friday, sconto sulle e-bike

Durante le 100 ore dell’Iren Green Friday, nello store IrenGO e nello sportello Iren di via Confienza si potranno acquistare le e-bike IrenGO con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino. Verranno inoltre totalmente azzerate le emissioni prodotte dalle tre sedi direzionali di Iren presenti nella città di Torino.

Per rendere la 5 giorni ancora più green, poi, Iren si impegna a donare alla città di Torino un albero ogni 100 minuti di utilizzo del servizio MiMoto in città e ogni 100 prime corse in monopattino elettrico con Dott.

L’Iren Green Friday si chiuderà alle 12 di martedì 26 novembre, con l’annuncio dei vincitori del contest fotografico.