Le iniziative della città di Nichelino in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

E' ricco il programma di iniziative organizzate dalla città di Nichelino in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre.

Una giornata che è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. "Abbiamo pensato a un novembre al femminile contro la violenza sulle donne e per commemorare le vittime dell'odio anti -transgender: ci saranno iniziative culturali, informative e simboliche per denunciare e contrastare la violenza e l'odio", dicono il sindaco della Città di #Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alle Pari Opportunità Valentina Cera.

Il programma delle iniziative nichelinesi:

21 Novembre:

- Lancio del video - “Una storia come tante”- Video Punto Donna Nichelino.

- Ore 21 - Teatro Civico Superga – Piazzetta Macario 1

Spettacolo “Volo” - Il primo passo è staccarsi. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Tecnologia Filosofica ed è scritto, diretto e interpretato da Francesca Brizzolara. Seguirà un dibattito con Associazione Cerchio degli uomini e l'Arci Valle Susa Pinerolo. Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).

23 Novembre:

- Ore 9.30 - Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa - Campagna di informazione e sensibilizzazione: “Questo non è amore” con la presenza della Polizia di Stato e le operatrici del “Punto Donna Nichelino” - Sportello del Centro antiviolenza Arci Valle Susa Pinerolo.

25 Novembre:

- Ore 10 - Piazza Di Vittorio - Realizzazione di una PANCHINA ROSSA - percorso di sensibilizzazione. Simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Iniziativa realizzata in collaborazione con le scuole di Nichelino. #nichelinoredbench.

- Ore 20.45 - Sala “Mattei” - Palazzo Comunale – Piazza Di Vittorio 1 - Presentazione del libro di Stefi Pastori Gloss “Rinascite ribelli - resilienza nei maltrattamenti intra familiari e stalking". Seguirà un dibattito sul tema della violenza sulle donne in collaborazione con il Circolo degli Autori - Associazione Culturale "Il Cammello" e la Consulta delle Donne.

Per la serata si invitano i presenti ad indossare un accessorio rosso. Ingresso gratuito.