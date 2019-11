L'emergenza climatica si fa scrittura con il concorso letterario InediTO

Torna il Premio InediTO - Colline di Torino, che per la 19° edizione sarà graficamente ispirato alla questione ambientale e emergenza climatica, accogliendo per la prima volta le opere per l'infanzia.

Il bando del concorso letterario scadrà il 31 gennaio 2020 ed è l'unico a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica) in lingua italiana e a tema libero. Grazie ai montepremi di 7 mila euro i vincitori delle sezioni Poesia, Narrativa-Romanzo, Narrativa-Racconto e Saggistica ricevono un contributo destinato alla pubblicazione e/o alla promozione con editori qualificati, mentre quelli delle sezioni Testo Teatrale, Cinematografico e Canzone un contributo per la messa in scena, lo sviluppo della produzione, la diffusione radiofonica e sul web.

La giuria sarà presieduta anche per questa edizione dalla scrittrice Margherita Oggero. La presentazione dei finalisti e delle ultime opere pubblicate attraverso il concorso si terrà nuovamente a maggio all'Arena Piemonte del Salone del Libro.