Ufficiale, Enzo Ghigo è il nuovo Presidente del Museo del Cinema di Torino

Enzo Ghigo è il nuovo Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

È stato eletto all'unanimità nel corso della seduta del Collegio dei Fondatori svoltasi oggi, mercoledì 20 novembre 2019, alla presenza dei rappresentanti di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Associazione Museo Nazionale del Cinema e GTT S.p.A.

Il mandato di Enzo Ghigo scadrà il 28 giugno 2020.

Il Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema è quindi ora così composto: On. Dr. Enzo Ghigo (Presidente), Avv. Annapaola Venezia (Vicepresidente), Dr. Gaetano Renda, D.ssa Giorgia Valle, Dr. Paolo Del Brocco

“Ho accettato con grande entusiasmo questa proposta che mi ha fatto il Presidente Cirio e che il Comitato di Gestione ha raccolto - commenta Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Rappresenta per me una nuova avventura, dove porterò la mia esperienza e il mio contributo così da esprimere al meglio le potenzialità e la grandezza del museo.”

Enzo Ghigo nasce a Torino nel 1953.

Dal 1982 è in forza a Publitalia, la concessionaria di pubblicità del gruppo Fininvest, e nel 1985 ne diventa dirigente. Tra i promotori della nascita di Forza Italia, nel 1994 entra in politica e diventa deputato. Lascia il Parlamento nel 1995, quando viene eletto Presidente della Regione Piemonte, dove resterà in carica per 2 mandati, fino al 2005. Senatore per due legislature (dal 2006 al 2012), nel 2013 esce dalla scena politica.

Attualmente è Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico.