Dopo due giorni di chiusura, ha riaperto al traffico l'autostrada A5, tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e Scarmagno, anche in direzione Aosta.

Da stamattina si circola regolarmente in entrambe le direzioni di marcia. Lunedì i tecnici di Ativa erano stati costretti a bloccare il traffico a seguito di un incidente in un cantiere di lavoro al chilometro 31, dove è in corso la sistemazione di un viadotto.