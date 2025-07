A Prarostino il bus nel primo pomeriggio per migliorare i collegamenti in estate

Chi vive a Prarostino durante l’anno può fare affidamento praticamente solo sul bus scolastico e quando la scuola finisce la situazione del trasporto pubblico si complica. Per favorire la fruibilità del servizio urbano linea 298 in questo periodo, l’orario è stato modificato per alcune settimane.

“Anche se non abbiamo tante utenze il servizio in salita e discesa da Prarostino va garantito lungo l’intera giornata. Ormai sono già due anni che c’è solo il nostro bus scolastico e a luglio non c’è il pullman al pomeriggio, ad agosto addirittura neanche uno al giorno”, spiega il sindaco di Prarostino Luciano Nocera.

Nel mese di luglio avrebbe dovuto essere attivato il servizio di bus a chiamata, che però non è partito: “Abbiamo allora chiesto di ridurre il numero delle corse al mattino e di coprire anche un po’ al pomeriggio almeno a luglio, in modo da avere più equilibrio, un flusso più costante durante la giornata, in attesa che riparta quello della scuola e poi da ottobre, speriamo, il bus a chiamata”.

Sulla base di intese della Cavourese con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e l’Amministrazione comunale di Prarostino, da ieri, lunedì 30 giugno, a venerdì 1° agosto verranno attivate dal lunedì al venerdì in via sperimentale la corsa n. 24001 con partenza alle 14,30 da San Secondo e arrivo a Prarostino alle 14,54 e la corsa n. 32001 con partenza alle 14,55 da Prarostino e arrivo a San Secondo alle 15,17.

Nello stesso periodo verranno temporaneamente sospese le corse n. 24001 con partenza alle 8 da San Secondo e arrivo a Prarostino alle 08,24 e n. 32001 con partenza alle 08,25 da Prarostino e arrivo a San Secondo alle 08,47.

“La mia idea è quella di avere una corsa anche una sulla sera, ne stiamo discutendo”, aggiunge Nocera. Per informazioni e orari è possibile contattare telefonicamente lo 011 3970000 o inviare una mail all’indirizzo info@cavourese.it o recarsi alla sede operativa di via Pinerolo 63 a Cavour.