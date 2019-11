Slittano le multe per chi brucia il rosso, i T-Red di Torino si accenderanno a dicembre

Slitta a dicembre l'accensione dei primi tre T-Red di Torino, che multano chi brucia il rosso al semaforo. Gli impianti avrebbero dovuto entrare in funzione a novembre ma, come emerso in una riunione che si è svolta questa mattina a Palazzo Civico, ci sarà uno slittamento di circa due settimane.

Per attivare i primi "occhi elettronici" - collocati negli incroci di corso Regina Margherita all'angolo con corso Potenza, corso Peschiera all'angolo con corso Trapani e corso Novara all'angolo con corso Vercelli - manca solo il via libera della Polizia Municipale, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Negli scorsi giorni nelle tre intersezioni sono stati collocati i cartelli "Controllo elettronico violazioni semaforiche", che mettono in guardia gli automobilisti. Il Comune di Torino ha deciso di installare i T-Red su 14 incroci pericolosi, con un elevato numero di incidenti e infrazioni.