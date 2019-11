Più di cento ragazzi hanno preso parte in Consiglio regionale all'incontro di preparazione al tradizionale concorso “Diventiamo cittadini europei. Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale”, bandito dal Consiglio regionale tramite la Consulta regionale europea in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il Parlamento europeo.