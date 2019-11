Scoperta una targa dedicata a Salvatore Morelli

Si è celebrata, questa mattina, la cerimonia per lo scoprimento di una targa intitolata a Salvatore Morelli, posta all’interno del giardino situato fra via Boggiani via Lancia e corso d’Albertis (Borgo San Paolo, Circoscrizione 3).

Alla cerimonia saranno presenti: Enzo Lavolta, vicepresidente vicario del Consiglio comunale; Lucia Barbiera, dirigente scolastico del circolo didattico “Arturo Toscanini” che ha ospitato la prima parte della cerimonia; Bruna Bertòlo, giornalista e storica; Silvana Zocchi, presidente dell’associazione solidale As.So, che ha promosso l’iniziativa.

"Una figura importante, quella di Salvatore Morelli - ha sottolineato Lavolta nel suo saluto - protagonista di battaglie civili, molte spese a favore dell’emancipazione femminile. Se ogni epoca ha i suoi visionari, spesso anticipatori rispetto al proprio tempo e capaci di leggere le trasformazioni della società prima che queste accadano, Morelli è stato uno di questi visionari, pioniere dei diritti civili e per la parità di genere, anticipatore di questioni quali il riconoscimento dei figli naturali e il divorzio".