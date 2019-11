"Trans Celebration Night", a Torino una serata per celebrare il talento: presente la sindaca Appendino

Domani a Torino il Coordinamento Torino Pride per celebrare il TDoR in modo inedito presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino ha organizzato – in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino – Star.T | Trans Celebration Night, una serata pensata per lanciare un messaggio di positività e per valorizzare i talenti di persone trans che si siano contraddistinte in vari ambiti.

È la prima volta che in Italia si istituisce un premio del genere che avrà, poi, cadenza annuale. Alla serata, oltre alle numerose persone premiate, fra le altre e gli altri, saranno presenti la sindaca di Torino Chiara Appendino e il rettore del Politecnico Guido Saracco.

Quest’anno verranno insigniti del nuovo riconoscimento: Gianmarco Negri, primo sindaco transessuale di Italia, per la categoria personaggio dell’anno; la cantante lirica transgender Emily De Salve per la categoria musica; la poetessa Giovanna Vivinetto, reduce dalla recente vittoria del Premio Viareggio, per la categoria letteratura; Bianca Berlinguer per la categoria alleata; la stilista Egy Cutolo per la categoria moda e Porpora Marcasciano, icona del movimento LGBT per la categoria attivismo. Verrà anche assegnato un premio alla memoria a Marti Gianello Guida, indimenticata attivista torinese prematuramente scomparsa.

Alla serata interverrà anche Vladimir Luxuria, neodirettrice del Lovers Film Festival – il più antico festival a tematica LGBT di Italia – che dialogherà con Bianca Berlinguer che presenterà, per la prima volta in città, la sua ultima fatica letteraria Storia di Marcella che fu Marcello edito da La Nave di Teseo +. Il libro narra la vita appassionata e difficile di Marcella Di Folco (cfr. scheda allegata).

Durante lo svolgimento della Trans Celebration Night, che sarà presentata dal giovane attore e regista Paolo Carenzo, uno dei volti del format Colorado in onda su Italia 1, si esibiranno i Kiki House of Savoia, house emergente della scena della ball culture italiana e internazionale e Fran dei Fran e i Pensieri Molesti giovane band torinese sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle persone LGBT e che ha lanciato da pochi giorni il nuovo album Anomalia.