Uno spettacolo teatrale al Mau per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne il Museo d'Arte Urbana di borgo Campidoglio ospiterà lo spettacolo teatrale “Dal mattino alla sera – Diario di un giorno lungo una vita” di Brunella Pernigotti con regia di pietro Nicita; l'appuntamento, prodotto dall'associazione Tribù del Badnight Cafè/Cabina dell'Arte Diffusa in collaborazione con il Mau, è fissato per sabato 23 novembre (ore 18.30) alla galleria di Via Rocciamelone 7/c.

Lo spettacolo prenderà forma come un atto unico in cui “gli artisti rappresentano una narrazione scenica attraverso la parola, il gesto, il canto e le immagini, il tutto combinato in diverse forme per ottenere il mix perfetto di elementi utili a costruire un ponte, un percorso che conduca a una maggior consapevolezza di ciò che divide e di ciò che unisce i mondi del femminile e del maschile”.

L'intendo dichiarato è quello di costruire ponti: “Questo progetto – spiegano gli organizzatori - è nato per tendere la mano, per accorciare le distanze, per donare una goccia di speranza. Mai come ora nel mondo è necessario conoscersi, accettarsi e rimanere uniti per far fronte comune a forze violente e negative”.