Meteo, forte maltempo nel weekend e a inizio settimana prossima

Nessuna buona notizia dal meteo per questo fine settimana. La lunga fase depressionaria concederà infatti finalmente una tregua, ma prima di lasciarci porterà ancora una intensa fase di maltempo per tutto il weekend, la più importante di questo mese, con piogge abbondanti e nevicate a quote medio-alte.

A Torino quindi avremo questa situazione. Fino a domenica 24 novembre cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni intense che dureranno fino a domenica pomeriggio e si esauriranno a partire dall’alto Piemonte andando verso sud. Le zone con i più alti accumuli previsti sono quelle alpine settentrionali (anche oltre i 200 mm). Nevicate abbondanti oltre i 1.500 metri con quota neve in aumento durante la giornata di sabato e domenica. Localmente si potrà superare il metro di neve fresca che si aggiungerà a quella caduta nei giorni scorsi. In città gli accumuli si aggireranno sui 60/80 mm.

Le temperature saranno per lo più stazionarie con poca escursione diurna, e tendenza ad aumentare col passare dei giorni a causa del flusso di correnti meridionali calde e umide in quota. I valori tra massime e minime saranno compresi tra i 7 e i 13 °C. Venti deboli o moderati dai quadranti nordorientali.

Da lunedì 25, una blanda alta pressione finalmente porterà un po’ di tregua, facendo risalire le temperature anche in quota con elevato rischio di valanghe. Tuttavia sembra destinata a durare poco, a metà settimana una nuova perturbazione anche se non molto intensa dovrebbe riportarci in una nuova fase di tempo instabile.