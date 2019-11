Voragine sull’A21, a breve riapertura della carreggiata in direzione Torino

Riapertura a tempi di record per il tratto di autostrada Torino-Piacenza-Brescia in cui, ieri sera, si è aperta una grossa voragine sulla carreggiata in direzione Torino. Un evento che un comunicato della SATAP, società concessionaria della tratta, ricollega agli “eccezionali eventi atmosferici che nella giornata di ieri hanno colpito l’intera area dell’Astigiano” e “all’innalzamento dei livelli idrici del Rio Triversa e, più in generale, dell’aumento delle quote di falda”.

“Mezzi e tecnici di SATAP – si legge ancora nel comunicato – hanno lavorato tutta la notte per riparare il rilevato e la sovrastruttura. Alle 6.30 di stamane è stato ripristinato l'esercizio autostradale a una corsia per senso di marcia, mentre il ritorno all'esercizio originario è previsto per le ore 10 di questa mattina”.