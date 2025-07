Incendio nel cuore di Porta Palazzo: fiamme distruggono alloggio [VIDEO]

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio, è divampato un rogo all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in corso Giulio Cesare 9, all'angolo con via Andreis.

Evacuata una parte dello stabile

Le fiamme divampate verso le 15.25 hanno distrutto completamente l'alloggio ed obbligato i Vigili del fuoco ad evacuare una parte dello stabile.

I pompieri sono intervenuti per domare le fiamme. È stata portata via una signora anziana in ambulanza e altre due persone per accertamenti e ora i pompieri si stanno occupando di smassare la roba rimasta dentro l'alloggio interessato dal rogo. Ancora da accertare le cause del rogo.

Per permettere l'intervento dei soccorritori sono state deviate temporaneamente per circa mezz'ora le linee bus e tram 4-11- 19-51. Chiuso anche una parte del controviale e l'inizio di via Andreis. Sul posto anche la Polizia.