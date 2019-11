In Sala Rossa un "Posto Occupato" per ricordare le vittime di violenza

Un minuto di silenzio in Sala Rossa per ricordare tutte le vittime di femminicidio. E’ questa una delle iniziative messe in campo oggi dal Consiglio Comunale di Torino, in occasione della giornata contro la violenza sulla donne.

I consiglieri di maggioranza e minoranza, oltre alla giunta, hanno inoltre appuntato alla giacca una coccarda rossa. Al centro della sala è stata messa una sedia, con una sciarpa e scarpe rosse e il cartello “Posto Occupato”, per ricordare tutte le donne che non ci sono più. “Ciascuna di quelle donne, - si legge sul sito dell’iniziativa - prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga”.

La sindaca Chiara Appendino su Facebook, ha commentato “la violenza sulle donne è un dramma, anzi per noi una priorità, che abbiamo il dovere di ricordare e combattere con tutte le nostre forze”.

“Se siete vittime di violenza -ha aggiunto la prima cittadina - o conoscete qualcuno che lo è, non esitate a contattare i numeri di emergenza, gli sportelli di ascolto e i centri antiviolenza: le istituzioni sono al vostro fianco”.