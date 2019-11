L’Asl Città di Torino festeggia 3 anni dall’accorpamento: “Processo che ha prodotto valore”

L’Asl Città della Salute festeggia tre anni dall’accorpamento che, nel 2016, portò alla fusione delle Asl 1 e 2, allora due aziende distinte e separate.

Con uno sguardo rivolto al futuro e consapevole di quanto fatto in questa prima fase del percorso, il direttore generale dell’Asl Città di Torino Valerio Fabio Alberti si è definito soddisfatto della scelta effettuata: “Non sempre gli accorpamenti rispecchiano le aspettative, noi siamo riusciti a creare valore”. Secondo il direttore Alberto, l’accorpamento ha portato a una maggiore uniformità dei servizi erogati, a maggiore efficienza gestionale ed all’utilizzo di economie di scala, oltre che promuovere l’identità aziendale e innovazione organizzativa.

In una visione e progettazione unitaria, sono stati attivati diversi servizi validi per tutta la città, in un’economia delle competenze condivisa su tutto il territorio: “Abbiamo messo in gioco le competenze dei professionisti delle due aziende” ha spiegato il direttore dell’Asl della Città di Torino. In questi tre anni, l’obiettivo è sempre stato quello della concretezza, un fine da perseguire lasciando da parte inaugurazioni appariscenti, come confermato dallo stesso Aberti: “Sono stati tagliati pochi nastri ma abbiamo pensato alla sostanza”. Chiaro il riferimento alla nuova Dea al Maria Vittoria, al reparto di cardiologia interventistica o all’unità coronarica realizzata al Martini. L’incontro al Teatro della Crocetta con il personale è poi servito per delineare il futuro dell’Amedeo di Savoia, che dovrebbe essere chiuso previa attivazione di un reparto al San Giovanni Bosco e alla Città della Salute. “Fin ora è stato fatto un miracolo, ringrazio il personale. Il processo di accorpamento è in divenire”, ha poi concluso Alberti.

Sul tema è poi intervenuto l’assessore Regionale alla Sanità, Luigi Icardi: “È stato fatto un grande lavoro. Riuscire a far andare d’accordo risorse umane e strutture organizzative è difficile. Serve la cooperazione di tutti”. Quello che ha stupito l’assessore è poi il non lievitare dei costi: “Aver accorpato in fretta, senza far schizzare i costi in alto, è stato difficile. L’identità dell’azienda è forte”. Icardi ha poi svelato che il dottor Alberti, a breve, lascerà la guida dell’Asl Città di Torino per lavorare nel privato: “Si tratta di una grave perdita”.

All’incontro per analizzare quanto fatto in questi tre anni di accorpamento ha partecipato anche Sonia Schellino, vicesindaco della Città di Torino: “Come Città abbiamo cercato di essere parte attiva nella riorganizzazione dei servizi territoriali, soprattutto dal punto di vista del welfare”.

In tre anni di accorpamento sono 14 i macro interventi realizzati all’interno dell’Asl Città di Torino: la casa della Salute ex Valdese, il centro di procreazione assistita Fivet, il nuovo reparto di terapia antalgica, il centro ecografico, la casa della Salute ex presidio oftalmico, nuove degenze Cavs secondo e terzo piano, il percorso maculopatia ambulatorio laser, il centro malattie metaboliche, il nuovo reparto malattie sessualmente trasmissibili, la casa della Salute dei bambini e dei ragazzi, la nuova sede dsm in lungo Dora Savona e la realizzazione e ridistribuzione dei nuovi uffici. Se con orgoglio si guarda a quanto fatto, l’obiettivo a breve-medio termine è quello di portare a compimento il processo di accorpamento, senza però far lievitare i costi della sanità pubblica torinese. Un rischio che il mondo sanitario non può permettersi di correre.