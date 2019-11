Black Friday, i commercianti all'attacco: "Una festa solo per chi vende online e per le grandi catene"

Torna il Black Friday. E con lui, insieme a offerte e promozioni scontate, anche le polemiche del mondo del commercio. Un po' perché non sarà solo un venerdì, un po' per la vicinanza con altre occasioni speciali come il Single day (giornata con sconti e promozioni rivolti ai single dove sembra che il colosso Alibaba nella giornata dell’11 novembre scorso abbia avuto 1 miliardo di ordini in un minuto). Fino al Cyber monday, che cade il lunedì successivo, 2 dicembre.

Secondo i dati previsionali raccolti da Ascom Confcommercio Torino e provincia sull’andamento delle vendite e sul comportamento dei consumatori durante il lungo periodo di vendite intorno al Black Fraiday, si registra un consistente aumento delle vendite, (circa il 20-30% in più rispetto al 2018) non soltanto nel settore tecnologico con l’acquisto di smartphone, televisori, grandi elettrodomestici, notebook (con uno sconto medio fra dal 20 al 40%) ma in quasi tutti dall’arredamento casa, ai libri, alla vendita di automobili fino all’offerta di servizi nel settore wellness e bellezza.

Se soprattutto nel comparto tecnologico si registrano le migliore performance, a essere ancora una volta penalizzato è il commercio tradizionale, in particolare quello della Moda e dell’Abbigliamento che continua a pagare la stagnazione dei consumi dovuti ad un cambiamento delle abitudini dei consumatori, ad una totale deregolamentazione sulle vendite con sconti, e al clima di incertezza politica ed economica. Stando alle stime raccolte, le maggiori vendite avverranno tramite l’online a scapito dei piccoli medi negozi fisici.

"Confermiamo anche quest’anno la sensazione che iniziative come il Black Friday siano ormai divenute una vera e propria festa solo per i siti come Amazon e le grandi catene commerciali che nel torinese hanno spinto promozioni già a partire dai primi giorni di novembre per trascinarsi fino al periodo dedicato alle vendite natalizie - dichiara Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia -, come sempre importiamo dall’America modelli ed iniziative che poi esasperiamo e stravolgiamo (negli Usa era un giorno di sconti, qui è diventato un mese nei settori più svariati). Anche i nostri operatori finiscono per adattarsi a malincuore a questo tipo di campagne promozionali, per venire incontro alle esigenze di clienti sempre più connessi, con il gusto in continua evoluzione e il desiderio di nuove esperienze di acquisto ma non ci sono regole uguali per tutti, in quanto l’economia reale ha la necessità di fare impresa con margini di utile per pagare anche una tassazione pesante che invece i colossi del web non hanno per niente!".