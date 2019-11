Suicidio assistito, il medico torinese Viale: "Disponibile ad aiutare i pazienti"

Il medico torinese Silvio Viale ha dato la sua disponibilità “per il suicidio assistito per i pazienti che dovessero richiederlo”, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

“Come membro – spiega l’esponente dei Radicali - del Consiglio Nazionale della Associazione Luca Coscioni, responsabile scientifico di EXIT -Italia e presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani ma soprattutto come medico, non potevo esimermi dal farlo celermente”.

Viale ha inviato una lettera alla direzione della Città della Salute e del Sant’Anna a “prevedere l’eventualità di dover esaudire una richiesta di suicidio assistito”. "A tal fine ritengo si debba prevedere il percorso adeguato per dotarsi dei farmaci necessari", conclude Viale.

Il ginecologo torinese da anni combatte battaglie pro-aborto e per la diffusione della Ru486.

“Dopo essere finito sotto procedimento disciplinare da parte del Dipartimento di ginecologia dell’Ospedale Sant’Anna per aver auspicato la morte del neonato malato Giovannino, ora il medico ed esponente radicale Silvio Viale annuncia di essere disponibile a praticare il suicidio assistito nella Città della Salute di Torino: la misura è colma. Formalizzerò la richiesta di cacciata del dott. Viale dall’Azienda ospedaliera, convinto che questa ennesima disgustosa provocazione integri appieno giusta causa di licenziamento”, annuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte Maurizio Marrone.