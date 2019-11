Da Torino al Vaticano, 80 allievi dell'accademia dello spettacolo in scena davanti al Papa

Sarà un weekend pieno di emozioni per 80 allievi torinesi di Accademia dello Spettacolo che sabato porteranno il loro musical – I Musicanti di Brema – davanti a Papa Francesco in Vaticano. Vivranno l’esperienza unica di esibirsi in Sala Nervi, davanti a Papa Francesco e ad un pubblico di quasi 12.000 spettatori, giovani e adolescenti provenienti da tutto il mondo.

Dopo il debutto dello scorso 25 ottobre al Teatro Alfieri di Torino in occasione del Friday For Future e le repliche a Verona, lo spettacolo, scritto, prodotto e diretto da Accademia Spettacolo, ha ricevuto uno speciale invito e andrà in scena in Vaticano.

I Musicanti di Brema è caratterizzato dal forte impegno sociale nei confronti del pianeta, tema molto caro al Pontefice che, da sempre sensibile alla tematica ambientale, parla ai giovani per sensibilizzarli al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente.

Da Torino sono in partenza, oltre al cast, anche tanti piccoli attori in erba, i più giovani hanno solo 4 anni e saranno accompagnati dalle loro famiglie. Per questa importante occasione infatti Accademia dello Spettacolo ha unito la Scuola Formazione Attore, che si rivolge a giovani aspiranti attori di professione dai 18 ai 24 anni, alla Scuola di Musical, che accoglie bambini, ragazzi e adolescenti dai 4 ai 18 anni, dando vita ad uno spettacolo per grandi e piccini.

Musicanti di Brema è un vero e proprio viaggio nel mondo della fantasia che diverte e allo stesso tempo fa riflettere su uno dei problemi più attuali e sentiti dei giorni nostri: quello dell’emergenza climatica. “Con la consapevolezza che la nostra società debba prendere opportuni provvedimenti per evitare di commettere una grave ingiustizia nei confronti delle future generazioni, – dichiara il direttore artistico Mario Restagno – proponiamo un progetto che si pone in continuità con tutto il lavoro di Accademia Spettacolo che da sempre crea e produce opere dedicate al mondo della scuola e di educazione alle arti sceniche”.

Il testo, i costumi e la messa in scena dello spettacolo richiamano le tematiche ambientali attraverso la storia di amicizia dei protagonisti, quattro animali diversi tra loro: un gallo, Jack Rooster, una gatta, Futura, una cagnolina, Gaia, e un asinello, Hope.

Scritto e diretto da Mario Restagno con musiche di Paolo Gambino e Walter Orsanigo, Musicanti di Brema si ispira al grande classico della letteratura per l’infanzia dei Fratelli Grimm, rileggendolo in chiave moderna e green.