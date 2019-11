Consiglio regionale del Piemonte, votati i primi articoli dell'assestamento di bilancio

È cominciato in Consiglio regionale del Piemonte l’esame dell’assestamento di bilancio con l’approvazione di una parte consistente dell'articolato. Dopo una serie di riunioni che hanno interessato i diversi gruppi, il dibattito si è aperto in mattinata con la discussione generale sul provvedimento.

In Consiglio erano stati depositati circa 400 emendamenti, ma nel tardo pomeriggio, dopo un’intesa raggiunta tra minoranza e maggioranza, gran parte degli emendamenti sono stati ritirati. Tra le variazioni di bilancio in discussione ci sono nuove risorse a favore della messa in sicurezza del territorio, dell’edilizia scolastica e del diritto allo studio, per l’edilizia pubblica, per i commercianti penalizzati dai cantieri di lunga durata e per il rimborso dei danni prodotti da animali selvatici. L’esame del provvedimento proseguirà la prossima settimana.