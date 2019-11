Trasporti, Porchietto (FI): "Patuanelli si complimenta con Trenitalia per aggiudicazione tratte estere e intanto l'azienda uccide Torino e il Piemonte"

"Il ministro Patuanelli ha sbagliato treno. I suoi complimenti a Trenitalia, per essersi aggiudicata tratte estere - qualche giorno fa verso Parigi e oggi verso la Spagna - sono totalmente fuori luogo quando la medesima azienda sta tagliando corse su corse dei Frecciarossa in tutta Italia, in particolare penalizzando i pendolari di Torino e del Piemonte". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto.

"Da un ministro dello Sviluppo Economico - ha poi aggiunto Porchietto - mi aspetterei ben altre dichiarazioni, a difesa di una delle regioni centrali per il Prodotto Interno Lordo italiano. E' inutile, se non per il prestigio dell'azienda e per il tornaconto dei suoi azionisti, avere tratte estere se poi invece abbiamo un servizio peggiore nelle tratte nazionali. La scelta di Trenitalia Mani di Forbice peraltro va contro anche le politiche ambientali che dovrebbero incentivare il passaggio del trasporto dalla gomma alla rotaia".