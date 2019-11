Emergenza freddo, a Torino 728 posti letto per i senzatetto

Di questi, 100 saranno gestiti dalla Croce Rossa nelle strutture predisposte in piazza d’Armi. L'Arcidiocesi, tramite la Caritas, ha messo a disposizione 36 posti nei locali di via Cappel Verde, 6 alla Gran Madre, 11 nella RSA Carlo Alberto di corso Casale, 20 a villa Pellizzari, in corso Casale, 24 in via Arcivescovado 12.

Come già avvenuto lo scorso anno, le persone che accudiscono un animale da compagnia, potranno essere accompagnati dagli amici a quattro zampe, compatibilmente con le dimensioni della struttura di accoglienza e con la presenza di eventuali altri animali.

In accordo con l’Asl, è stata infine potenziata la Boa urbana, il servizio che offre il primo aiuto e sostegno immediato per le persone che sono trovate, di notte, sulla strada. Agli operatori sociali sarà affiancato personale medico, specializzato soprattutto in ambito psichiatrico e delle dipendenze.