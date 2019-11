Embraco, tutti in campo a difesa dei lavoratori: da Appendino a Nosiglia, fino alla Regione

Una piccola porzione di calendario, ma con moltissimi impegni significativi. Comincia una settimana intensa per i lavoratori ex Embraco, ora Ventures, che domani mattina saranno in presidio a Pero (in provincia di Milano) sotto la sede di Whirlpool Emea.

L’iniziativa, che comincerà alle 11, è stata organizzata da Fiom e Uilm durante le assemblee dei 400 lavoratori che si sono svolte nei giorni scorsi e ha l’obiettivo di richiamare la Whirlpool alle sue responsabilità nella mancata reindustrializzazione del sito di Riva di Chieri, dopo la dismissione dello stabilimento decisa dalla stessa multinazionale.