Mirafiori, l'azienda chiede di prolungare i contratti di solidarietà fino a settembre 2020

Intanto, al cantiere di allestimento della linea di montaggio della 500 elettrica, mentre si stanno assemblando le prime vetture di “verifica processo”, ad oggi le persone dedicate alla nuova vettura sono 150. Nella primavera si dovrebbe passare a una seconda fase con le vetture di pre-serie, per arrivare durante l’estate alla produzione vera e propria. "Sui numeri delle persone che saranno occupate a regime e su quello del numero delle vetture che saranno prodotte, la direzione aziendale non ha dato precise indicazioni", dicono Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil e Ugo Bolognesi, responsabile di Mirafiori per i metalmeccanici Cgil. "Finalmente le attività per l’avvio della produzione della 500 elettrica sono in corso - aggiunge Lazzi -. La linea, dove veniva assemblata l’Alfa Romeo Mito, è stato aggiornata e modificata. Nell’estate del 2020 dovrebbe partire la produzione. Resta al momento incerto quale sarà l’impatto concreto sull’occupazione, mentre rimane certa la continuazione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali anche nel 2020 in cui si entrerà formalmente nel tredicesimo anno consecutivo di utilizzo".



"Continuiamo a rimanere dell’idea - dice Bolognesi - che il piano industriale presentato per gli stabilimenti torinesi non sarà sufficiente a garantire la piena occupazione degli attuali addetti e saturare gli impianti del nostro territorio. Servono nuovi investimenti e nuovi prodotti per rilanciare gli storici stabilimenti di Mirafiori e di Grugliasco con tutto il loro indotto della componentistica. Evidenziamo che i livelli di produzione non sono mai stati così bassi e che il 2019 registrerà il record storico negativo di volumi facendo registrare una variazione percentuale di addirittura meno 91% rispetto al 2006. Serve con urgenza un tavolo di crisi con la presenza del Governo e delle Istituzioni locali nonché della proprietà, nella figura di John Elkann. Bisogna avere chiarezza sulle reali intenzioni e sull’impegno produttivo a Torino e in Italia, soprattutto alla luce della recente alleanza tra FCA e PSA in cui le allocazioni dei modelli e i piani industriali verosimilmente saranno rivisti e ritoccati per un evidente eccesso di capacità produttiva dei vari stabilimenti esistenti dei due gruppi, che è nettamente superiore alle autovetture prodotte negli ultimi anni. Non vorremmo che a pagarne le conseguenze sia Torino e l’Italia in generale".