Non tutto l'aerospazio brilla di luce propria: a Collegno due aziende chiudono e licenziano 200 persone

Non è tutto oro, ciò che si muove nel mondo dell'aerospazio. E se da un lato è vero che il comparto manifatturiero che guarda in alto mostra grandi eccellenze, dall'altro ecco che non mancano situazioni di crisi e di difficoltà. Proprio come le le due aziende di Collegno - Moreggia e Avionitaly - i cui lavoratori sono in assemblea dopo l'annuncio dei 200 licenziamenti collettivi comunicati nei giorni scorsi dalle due società. Lunedì prossimo, 2 dicembre alle 14, è in programma il primo incontro all’Unione Industriale di Torino, dove i lavoratori saranno in presidio per chiedere il ritiro dei licenziamenti.