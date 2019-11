Viaggia Sicuro con Evolgo: idea rent car e riparazioni veloci, alla scoperta della carrozzeria Tasso

Un’offerta di servizi a 360°, completa, a due passi da Torino. La carrozzeria Tasso, appartenente alla rete Evolgo, si trova a Pianezza, in via Stresa 1. Con una struttura di 1000 metri quadri di parte operativa, 300 metri quadri di palazzina adibita agli uffici e 1000 metri di cortile recintato, i 14 collaboratori della carrozzeria Tasso offrono al cliente ogni tipo di servizio: dalla carrozzeria alla meccanica, passando per il reparto gomme e il noleggio.

Una delle particolarità che contraddistinguono la carrozzeria Tasso è senz’ombra di dubbio il servizio di noleggio: “Da 4/5 anni abbiamo tirato su un noleggio che si chiama “idea rent car”, con una sede territoriale a Pianezza e dintorni con 50 vetture. Da un annetto a questa parte ci troviamo anche all’aeroporto di Caselle Torinese, per dare servizi ai turisti” spiega orgoglioso Albano De Vitis, titolare della carrozzeria.

Spicca poi la cabina studiato ad hoc e adibita per la riparazione veloce: “Le macchine, nel giro di un’ora e mezza, grazie a riparazioni veloci, escono dalla cabina e vengono consegnate al cliente”. Una soluzione perfetta per chi ha poco tempo a disposizione e vuole risolvere subito un problema.

Come detto, Tasso fa parte della rete Evolgo. Una scelta vincente, secondo De Vitis: “Facciamo parte di Evolgo da circa 3 anni e ne siamo felici. Il vantaggio, se dovessimo racchiuderlo in una parola, è la condivisione. La condivisione tra colleghi delle parti burocratiche e tecniche, che ha innescato in ognuno di noi una crescita professionale non indifferente”.

Ovviamente poi, i vantaggi si ripercuotono anche sull’utente finale, il cliente: “I vantaggi sono tanti, ma ne voglio sottolineare due. Il cliente qui da noi trova un codice etico, garanzia totale di professionalità” è l’analisi di De Vitis. Il titolare della carrozzeria Tasso, ragiona poi sulla crescita di Evolgo, in grado di fornire un servizio di assistenza non solo in provincia di Torino, ma in tutta Italia: “La rete sta crescendo sul territorio nazionale, il cliente della carrozzeria Tasso riceve una scheda viaggio che gli consente di avere assistenza in una delle nostre strutture amiche. E’ un vantaggio non da poco”.

CARROZZERIA TASSO

Indirizzo: via Stresa 1, 10044 Pianezza (TO)

Telefono: 011/9678749

E-Mail: carrozzeriatasso@hotmail.it

