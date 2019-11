Clima, blitz di Gioventù nazionale al Campus dell'Onu di Torino: "Vogliamo essere ascoltati come Greta"

Un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, si è radunato questa mattina davanti al Campus ONU di Torino indossando delle mantelline gialle, simili a quella indossata dall'attivista svedese Greta Thunberg sulla copertina del suo libro, ed ha esposto uno striscione con la scritta "Sgretoliamoli - Ambientalismo Identitario".



«Questa mattina - spiega il responsabile di Gioventù Nazionale Torino, Salvatore Ardini - siamo davanti al Campus Onu di Torino perché tra qualche ora numerosi studenti si troveranno in piazza per manifestare riuniti sotto l'egida dell'ambientalismo di Greta Thunberg. Secondo noi quello proposto da Greta è un ambientalismo di facciata, che affronta il problema del cambiamento climatico solamente attraverso slogan e tramite la colpevolizzazione del singolo individuo europeo, a cui vengono ormai contati anche i secondi durante i quali tiene il rubinetto aperto quando si lava i denti. Il problema - continua Ardini - in realtà è altrove, in particolare in paesi come Cina ed India, le cui emissioni di CO2 superano di dieci volte quelle europee, ma che non vengono toccati dalla retorica di Greta. Inoltre, pensiamo che senza una visione identitaria dell'ambientalismo esso diventi solamente uno strumento nelle mani della sinistra mondiale, che non avendo più nulla da dire, in particolare ai giovani, ha deciso di appropriarsi di questo tema e di elevare Greta a nuova paladina mondiale. Per essere ascoltata ed osannata da tutto il mondo - conclude Ardini - a Greta è bastato mettersi una mantellina gialla e presentarsi all'Onu. Lo abbiamo fatto anche noi: vedremo se il risultato sarà lo stesso. Ambientalismo vuol dire amore per la propria terra e le proprie radici».