Ladri di biciclette “da competizione” scoperti dai carabinieri di Imperia: la banda aveva colpito anche in Piemonte

La Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia ha emesso un ‘avviso di conclusione indagini’ ed una informazione di garanzia nei confronti di un gruppo criminale proveniente dall’Emilia Romagna ma attivo in tutto il Nord e Centro Italia, concordando con i riscontri investigativi documentati dai Carabinieri di Dolcedo e dalla Sezione di polizia giudiziaria.

Le indagini, avviate nell’agosto 2017 a seguito delle denunce presentate da alcuni ciclisti amatoriali in occasione di competizioni svoltesi nell’imperiese, hanno permesso di verificare come il sodalizio avesse consumato diversi furti nella stessa Regione di provenienza, nonché in Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto, ricostruendo inoltre i principali canali di ricettazione dei beni rubati.

L’inchiesta ha accertato come gli indagati operassero sempre con il medesimo ‘modus operandi’: in particolare, una volta raggiunto il luogo della competizione ciclistica, confondendosi abilmente con i partecipanti e vestendosi da professionisti delle due ruote, perpetravano i furti pochi minuti dopo l’inizio della competizione. A quel punto, in totale tranquillità, in possesso di diverse carte di credito rubate si affrettavano a fare prelievi ed acquisti prima che la competizione finisse, impossessandosi altresì delle biciclette lasciate incustodite durante le cerimonie di premiazione, tanto da realizzare proventi nell’ordine di 130.000 euro circa.

L’investigazione ha portato alla denuncia in stato di libertà di quattro persone, ritenute responsabili di ventisette episodi di furto aggravato, ventuno dei quali di biciclette di ingente valore (alcune del valore anche superiore ad euro 10.000 circa), ma anche di cellulari, dispositivi di navigazione, tablet, nonché borse lasciate incustodite dai proprietari nei sedili posteriori o nel bagagliaio, dalle quali hanno prelevato anche monili in oro e carte di credito. Queste ultime sono state poi utilizzate per effettuare pagamenti fraudolenti ricorrendo a sofisticate tecniche di falsificazione dei documenti di identità trafugati.

Tra i denunciati anche il capo della banda, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Piacenza, il quale per eseguire i vari colpi approfittava dei permessi che fruiva nei fine settimana per andare a trovare i familiari. Nell’ambito delle indagini è stato ricostruito anche un episodio di simulazione di reato: uno degli indagati, infatti, al fine di ingannare i Carabinieri, aveva denunciato il furto della propria autovettura, che in realtà veniva utilizzata per commettere i reati.