Trasforma il suo appartamento in una serra di marijuana: arrestato un disoccupato nel Canavese

Per sbarcare il lunario, un disoccupato trentenne di Forno Canavese aveva trasformato la sua casa in un laboratorio-serra di marijuana. Marco O. è stato arrestato dai carabinieri dopo una perquisizione a casa sua con il cane antidroga, dove sono stati sequestrati 10 kg tra infiorescenze e foglie di marijuana, 97 piante coltivate all’interno di una serra areata e riscaldata, ricavata nell’appartamento, in una “stanza segreta”, e vario materiale per il confezionamento e la produzione.

Il forte odore proveniente da quella casa e il continuo via vai di persone, in qualsiasi ora del giorno della notte, non era passato inosservato agli altri abitanti.

L’uomo è stato arrestato.