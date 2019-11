Tavolo Mahle al Mise, Sarno (Pd): "Ma l'assessore Chiorino dov'è?"

"L’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino ha disertato il tavolo di crisi sulla Mahle, facendosi rappresentare da un funzionario. Non risponde ai sindacati. Non era presente in Consiglio regionale quando la Giunta ha risposto alle Interrogazioni da me presentate sulle crisi industriali che colpiscono pesantemente i nostri territori. Non ha ritenuto di essere presente al Consiglio comunale aperto di La Loggia, dedicato alla vicenda della Mahle. Al tavolo su Olisistem non è neppure stata invitata, tanta deve essere la considerazione di cui gode". Così Diego Sarno, consigliere regionale del Partito Democratico sugli ultimi eventi che hanno riguardato alcune aziende in crisi del territorio torinese e regionale.

"Insomma, la Chiorino è sempre assente - prosegue l'esponente Dem -, salvo poi trovare il tempo per scrivere alle scuole per perorare presepi e canti di Natale. Se in gioco non ci fosse il futuro di tanti lavoratori e famiglie, ci sarebbe da ridere davanti alla generale assenza di iniziativa politica della Giunta Cirio. Parlavano di un’altra velocità, invece tutto continua ad essere fermo".