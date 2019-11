Torino e l'Estonia unite per puntare su ambiente e nuove tecnologie

Torino e l'Estonia unite dall'attenzione per l'ambiente, ma anche per l'interesse sulle nuove tecnologie. Oggi la sindaca Chiara Appendino ha incontrato a Palazzo Civico la Presidente d'Estonia Kersti Kaljulaid, per poi recarsi al Parco del Valentino, di fronte alla Fontana dei 12 Mesi, per la posa di un albero donato dalla repubblica baltica alla Città di Torino.

"Ricevere questa - ha commentato Appendino - quercia è importante, perché è il simbolo di quanto l'Estonia crede nelle nostre politiche ambientali".

"Gran parte del PIL del nostro paese - ha aggiunto Kaljulaid - proviene dalle nuove tecnologie: la maggior parte delle nostre procedure sono online. Abbiamo scoperto che Torino è molto avanti in questo settore, così come sull'innovazione, ambiti che potranno vederci alleati".

"Piantare questo albero è un simbolo della nostra lotta comune ai cambiamenti climatici", ha concluso la Presidente estone.