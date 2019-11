Prosegue l'onda lunga della solidarietà: Liliana Segre cittadina onoraria di Leini

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre: la Maggioranza, insieme agli altri gruppi di opposizione, ha accolto la mozione presentata dal Gruppo Uniti per Leini - Leini con Gabriella Leone.

“Siamo orgogliosi di poter chiamare concittadina Liliana Segre - ha dichiarato, interpretando il pensiero di tutto il Consiglio Comunale, il Capogruppo di Cambia Leini con Noi, Ezio Navilli - soprattutto per il grande esempio per tutti e soprattutto per i giovani”.



Il Consiglio Comunale ha anche approvato all’unanimità la mozione di solidarietà a Liliana Segre presentata dal Gruppo Uniti per Leini - Leini con Gabriella Leone: a seguito di alcune perplessità espresse dal Capogruppo di Maggioranza, Ezio Navilli, e dal Capogruppo di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Andrea Rossin la mozione è stata emendata, eliminando un passaggio controverso sull’atteggiamento di alcune forze politiche nazionali in merito alla condanna degli atti intimidatori dei quali è stata oggetto la Senatrice a vita.