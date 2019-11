Torino e la qualità dell'aria: in un opuscolo tutti i "segreti" e i nemici da cui difendersi

Quali sono i principali inquinanti a Torino e nell'area metropolitana? Quali sono i limiti e quanto li superiamo? Come mai bloccano solo i veicoli diesel? A questi, e a molti altri interrogativi di interesse generale, proverà a rispondere la “Raccolta di domande frequenti sul tema della qualità dell'aria”, opuscolo informativo realizzato grazie alla collaborazione tra Città di Torino, Asl e Arpa Piemonte.

La pubblicazione ha l'obiettivo fornire alla cittadinanza strumenti chiari sulle tematiche legate all'inquinamento e alla sua regolamentazione: “Questo documento, frutto di un grande lavoro di squadra, è di fondamentale importanza - ha commentato l'assessore all'ambiente Alberto Unia – perché permette di fare chiarezza attraverso semplici indicazioni tecniche in grado di promuovere un approccio più funzionale all'argomento. Per ottenere una diffusione maggiore lo distribuiremo anche nelle biblioteche e nelle scuole”.

Ed è stato proprio il lavoro di squadra uno dei punti di forza anche secondo il direttore generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto: “A livello nazionale - ha aggiunto – non mi risultano collaborazioni di questo tipo: dovevamo già uscire lo scorso anno ma abbiamo scelto di posticipare per rendere questa raccolta ancora più comunicativa: alcune indicazioni, come la drastica riduzione degli sforamenti di PM10 rispetto agli anni precedenti, dimostrano che stiamo lavorando nella giusta direzione”.

Di fondamentale importanza è stato anche il contributo dell'ASL: “Abbiamo cercato - ha dichiarato il direttore del dipartimento di prevenzione Roberto Testi – di dare scientificità al prodotto dimostrando l'effettivo impatto sulla salute delle problematiche espresse”.

Unia e Robotto hanno poi confermato come, per quanto riguarda il progetto di riforma della ZTL da parte dell'amministrazione comunale, il monitoraggio sull'effettivo impatto delle misure previste verrà effettuato solamente durante la sperimentazione, ferma restando la volontà di portare avanti politiche volte alla riduzione del numero di auto circolanti e allo sviluppo di trasporti alternativi: “L'impatto - ha concluso l'assessore – è certo, così come è avvenuto in tutte le altre città che le hanno attuate”.