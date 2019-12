Due interventi in quota per il soccorso alpino: soccorsi alcuni escursionisti caduti sulla neve dura

Giornata movimentata per gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese: tre, in particolare, gli interventi che si sono resi necessari a causa del terreno già abbondantemente innevato tra le montagne della regione.



Due di questi, in provincia di Torino: uno tra il Colle del Lys e il Monte Arpone nel comune di Viù, dove alcuni componenti di un gruppo di ciaspolatori sono scivolati su neve dura precipitando verso valle. Due di essi hanno riportato conseguenze più serie tra cui traumi ed escoriazioni e una sospetta frattura a un polso. Recuperati dall'eliambulanza 118 sono stati portati in ospedale.