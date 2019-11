Domattina il ritrovo dei Babbi Natale per il Regina Margherita con Forma Onlus: ecco i dettagli e i percorsi "a prova di bomba"

Una domenica con qualche disagio, quella alle porte per Torino. Che conta tanti eventi che dovranno per forza coesistere e adattarsi con le operazioni di messa in sicurezza della bomba della Seconda Guerra mondiale ritrovata in via Nizza. Tra questi, anche la decima edizione del Raduno dei Babbi Natale, organizzato da Fondazione Forma e che a partire dalle 10.30 richiamerà migliaia di persone in piazza Polonia, davanti all'ospedale Regina Margherita, da sempre al centro delle raccolte fondi di questa iniziativa solidale.



E proprio gli organizzatori lanciano un appello alle tante persone sfollate a causa del disinnesco della bomba in via Nizza. "La zona del Lingotto Fiere in cui saranno accolte domenica le persone evacuate è molto vicina al Regina Margherita, e allora perché non trovarsi tutti insieme per portare un saluto ai bimbi del Regina? Una domenica di disagio che può trasformarsi in gioia e solidarietà".