Parella tira un sospiro di sollievo: arriva uno stop per l'incrocio “maledetto”

Buone notizie per i residenti del quartiere Parella: dopo i numerosi incidenti stradali verificatisi negli ultimi mesi, è stata infatti modificata la viabilità tra le vie Valentino Carrera e Sostegno. I mezzi provenienti da quest'ultima dovranno sempre dare la precedenza in seguito all'installazione di uno stop, con il contemporaneo rifacimento delle strisce pedonali.

Un provvedimento richiesto a gran voce dalla cittadinanza e recepito dalla Circoscrizione 4 grazie a una mozione proposta dal capo-gruppo del Movimento 5 Stelle Federico Varacalli e accolta con favore da tutti i gruppi consiliari: “Questi interventi - commenta – sono fondamentali ma non risolutivi se non accompagnati dalla previsione di una zona 30 in Via Sostegno e il rialzo dell'incrocio o degli attraversamenti pedonali; ringrazio l'assessora Lapietra per l'interessamento”. “Un primo passo - aggiunge il presidente circoscrizionale Claudio Cerrato – condiviso da tutto il Consiglio: è importante rispettare il codice della strada, tra cui precedenze e velocità, regole troppo spesso ignorate dai nostri concittadini”.