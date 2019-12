Parco Salute, Frediani (M5S):"Da chi è composto il team di esperti?"

"Da chi è composto il non meglio precisato “team di esperti”, annunciato di recente dall'assessore alla Sanità Icardi, che dovrà rivedere il progetto Parco della Salute di Torino ?" A chiederlo è il gruppo regionale del M5S, per bocca della capogruppo Francesca Frediani, che ha annunciato di presentare domani in Consiglio Regionale un question time sul tema.

"Sono ancora troppi -proseguono i pentastellati - i buchi neri di questo progetto dopo la serie di dichiarazioni improvvisate della Giunta Cirio. Il cosiddetto “spezzatino” per Regina Margherita e Sant'Anna è il reale obiettivo della Giunta? Come si può pensare di rivoluzionare tutto senza informare il Ministero della Salute? E ancora, se davvero Icardi e Cirio intendono rivedere complessivamente il Parco della Salute, perché allora non avviano il dibattito pubblico come indicato, a suo tempo, dal Ministero?"

"Pensiamo - continuano i grillini -sia sbagliato delegare scelte così importanti a poche persone indicate direttamente dalla politica, un errore già commesso da Chiamparino. Il dibattito pubblico consentirebbe invece massima trasparenza e pluralità. Si tratta infatti di un percorso previsto dalla Legge (Codice degli appalti) e mirato a coinvolgere tutti i soggetti coinvolti (addetti ai lavori, ordini professionali, cittadini e forze politiche)".

"Questa situazione di incertezza è intollerabile, i cittadini del Piemonte non meritano questo spettacolo indecente su uno dei progetti più importanti della Regione. La strada da seguire è il dibattito pubblico, come sosteniamo da diversi mesi" conclude il M5S.