Vertice tra club granata, Toro e Digos: ''Mai più commistione di tifosi di opposte fazioni in curva rimavera''

Nella mattinata del 29 novembre scorso, l’Unione Club Granata, nella persona del suo Presidente, Maria Rosa Mascheroni, ha partecipato ad un incontro tenutosi presso la Questura di Torino con alcuni dirigenti della Digos e del Torino FC.

Argomento del summit la situazione di estremo pericolo venutasi a creare in curva Primavera, nelle gare interne contro Napoli ed Inter, che loro malgrado ha visto coinvolti anziani, donne e bambini, molti dei quali appartenenti a Toro Club associati all’UCG.

L'Associazione, da sempre estranea e contraria a qualsiasi forma di violenza, si è assunta il compito di segnalare situazioni pericolose, come quelle verificatesi la sera di sabato 23 novembre, e di chiedere tutela agli Enti preposti a garantirla.

''Durante l’incontro ho quindi trasferito tutto il disagio che mi è stato rappresentato da iscritti e da comuni tifosi presenti ai disordini - ha aggiunto Maria Rosa Mascheron - Ho poi chiesto rassicurazioni per il futuro, affinché ogni tifoso possa assistere alle partite della loro squadra del cuore nella massima tranquillità e sicurezza, e sono uscita da questo incontro parzialmente soddisfatta''.

Il Torino FC si è impegnato a garantire che in curva Primavera mai più si verificheranno commistioni tra i tifosi granata e quelli delle squadre ospiti.

''Fiduciosa che ogni parte in causa, attraverso le proprie azioni, saprà prevenire qualunque situazione di pericolo per i tifosi e per le famiglie, mi impegno a vigilare perché tutto ciò venga messo in atto con costanza ed invito tutti i cuori granata, grandi e piccini, a continuare a frequentare nella massima serenità lo stadio Grande Torino'', ha concluso Maria Rosa Mascheroni.