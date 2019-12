L'Albero ad Uncinetto sarà ospitato anche in Piemonte

Il famoso Albero ad Uncinetto è stato realizzato a Trivento (CB) ed esposto durante le festività natalizie del 2018, alto ben 6 metri e formato da oltre 1300 granny square è stato considerato l’albero più bello del 2018. Grazie ai Social, ha fatto il giro del Mondo, suscitando molta curiosità e ha garantito una presenza massiccia di turisti a Trivento, ormai denominata la ‘Città dell’Uncinetto’.

Una novità importante di questo 2019 è l’evento ideato da Lucia Santorelli ‘Un filo che Unisce da Trivento A…’ che prevede la realizzazione, oltre all’Albero di Trivento in Molise a cura dell’Associazione ‘Un filo che Unisce’, di altri 36 alberi gemelli all’uncinetto sparsi in tutta Italia, a Genk (Belgio), Mora (Svezia) e Nova Prata, Rio Grande do Sul (Brasile).

Tantissime le Associazioni, i gruppi e le persone che si sono unite a questo filo virtuale, realizzando il proprio Albero ad Uncinetto hanno creato un legame unico fondato sulla creatività, manualità e amicizia.

Di seguito le città, con le date di accensione degli Alberi ad Uncinetto, che hanno preso parte a questa iniziativa:

-Forno Canavese 7 dicembre Ore 17:00 Piazza Vittorio Veneto Terrazzo del Comune – Lavoriamo Insieme

-Locana 7 dicembre – Ore 17:00 Piazza Roma - Un filo dal Gran Paradiso

-Malanghero 8 dicembre – Ore 17:00 Piazza Don Luigi Franco Carlevero - Circolo Sportivo Culturale Ricreativo

-Oglianico 8 dicembre Ore 18:00 Davanti alla Chiesa Parrocchiale SS.Annunziata e San cassino – Laboratorio Missionario ‘Mamma Margherita’ ex allieve fma

-San Maurizio Canavese 8 dicembre Ore 18:30 P.zza Statuto – Associazione ‘La Rete delle Donne’