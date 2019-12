Nichelino, stasera incontro sulle pratiche di inclusione scolastica

In occasione della "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità" 2019, l'amministrazione comunale di Nichelino organizza un importante incontro.

L'appuntamento è per oggi, martedì 3 dicembre, alle ore 18 in Sala Mattei, secondo piano del palazzo comunale di piazza Di Vittorio, per condividere le buone pratiche di inclusione scolastica e sociale nella città.

Saranno presenti il sindaco Giampiero Tolardo, il vicesindaco Filippo D'Aveni e l'assessore alle Politiche sociali Paola Rasetto.