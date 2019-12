Torino è ancora la provincia piemontese in cui si muore e ci si ferisce di più sul lavoro

"In Piemonte, così come a livello nazionale, - ha spiegato Giovanni Asaro, direttore regionale dell'ente previdenziale - è in calo il numero infortuni: negli ultimi anni il trend è stato decrescente ed ora si è stabilizzato". Tra gennaio e ottobre 2019, a livello piemontese, i feriti sui posti di lavoro sono stati 39.540. Il settore più colpito è quello dell'industria (29.904), agricoltura (1.846) e i dipendenti statali e studenti (7.790).

Crescono al contrario gli infortuni fuori dall'azienda, cioè durante gli spostamenti e tra chi usa veicoli, come camionisti, autisti di bus, addetti alla manutenzione stradale. "Dovremmo avere - ha sottolineato Asaro - dei mezzi molti più sicuri e chi guida dovrebbe fare più attenzione: penso esempio a chi sta al volante con un occhio al telefonino".

Nel 2018 l'Inail Piemonte ha controllato, su 251.631 assicurate, 1.343 aziende. "L'88% di queste - ha precisato il direttore - non è in regola con l'Inail: si tratta però di imprese selezionate a priori, che erano già attenzionate. Le irregolarità riguardano lavoratori in nero, contratti non rispettati, ...".