Soldi e droga in casa. Arrestato a Bussoleno 42enne titolare di un bar

Ieri sera, i carabinieri della Compagnia di Susa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 42enne incensurato, titolare di un bar di Bussoleno.

I militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. erano impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio nel corso del quale hanno deciso di effettuare un controllo nel bar gestito dalluomo. Durante il controllo, l’uomo è parso agitato e ciò ha indotto i militari ad effettuare una perquisizione dapprima sulla vettura ad egli in uso, con esito negativo, e poi presso la sua abitazione.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati all’interno di un armadio a muro ubicato nella camera da letto, 13 panetti sigillati di hashish per un quantitativo complessivo ammontante a 1,3 kg; 512 grammi di marijuana suddivisi in due sacchetti di plastica e 6 grammi di MDA.

I carabinieri hanno sequestrato anche 3.200 euro circa, in banconote di vario taglio in parte trovate nel portafogli dell’arrestato, in parte nascosta all’interno del comò della camera da letto. La droga ed il denaro sono stati sequestrati.