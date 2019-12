"Promemoria", uno spettacolo a casa Fools per parlare due giorni di Alzheimer

Doppio appuntamento a Casa Fools, il 6 e 7 dicembre in via Bava 39, per parlare di un malattia spesso poco raccontata come il morbo di Alzheimer. Va infatti in scena "Promemoria. Monologo per persona sola", un "giallo domestico" alla ricerca di qualcosa che sfugge: la propria memoria. Lo spettacolo, infatti, è il monologo tragicomico di un'anziana signora che, malata di Alzheimer, vive una quotidianità in salita, fatta di continue scoperte e perdite.





Grazie alla collaborazione con il centro di cura per l'Alzheimer “Giovanni XXIII” di Bologna, Gloria Gulino, autrice e attrice dello spettacolo, è potuta entrare in contatto con i pazienti, raccogliendo le loro testimonianze dirette. Lo spettacolo racconta con delicata sincerità la condizione di coloro che sono affetti da questo morbo, dando voce alla solitudine e allo spiazzamento di chi ogni giorno lotta per conservare la propria identità.