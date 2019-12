Parco della Salute, Marrone (FdI): ''Noi al fianco dell'assessore Icardi''

“Che un consigliere semplice, peraltro eterno dimissionario, si faccia ricevere dal Ministro della Salute per parlare del Parco della Salute, proprio alla vigilia dell’incontro istituzionale con l’assessore regionale Icardi in commissione parlamentare su quel tema, rappresenta uno sfregio istituzionale nei confronti di chi sta governando il Piemonte con un mandato elettorale di metà degli elettori: forse Chiamparino non ha ancora realizzato di aver perso le elezioni e intende proseguire anche con queste trovate l’insensata e perversa crociata contro le specialistiche pediatriche e materno-infantili”, attacca Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte.

L'esponente politico ricorda che “ci siamo presi insieme a Giorgia Meloni l’impegno di difendere gli ospedali Regina Margherita e Sant’Anna dalla smobilitazione imposta dal centrosinistra e intendiamo mantenere la promessa elettorale, al fianco dell’Assessore Icardi per salvaguardare nel progetto definitivo del Parco della Salute i posti letto dei bambini e l’integrità del polo materno-infantile dal massacro firmato PD. Non accettiamo lezioni da chi ha già l’Oftalmico sulla coscienza”.