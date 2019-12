Sicurezza sul lavoro, a 12 anni dalla tragedia Thyssen resta ancora molto da fare: "Una ferita che resta aperta, come Olivetti"

Dodici anni da una tragedia che ha segnato Torino e non solo: l'economia, il mondo del lavoro, ma anche il concetto di sicurezza in sé. Ma parlare di ThyssenKrupp, purtroppo, non passa mai di attualità: lo hanno fatto, questa mattina presso il salone “Pia Lai” Cgil di via Pedrotti 5, in occasione dell'Assemblea Provinciale Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) della Cgil di Torino.

Un momento non facile, come dimostrano i numeri: a 12 anni dall'inizio della crisi - nel 2007 - le ore lavorate sono ad oggi inferiori del 5%, ma tuttavia gli infortuni, anche a Torino e in Piemonte, non diminuiscono: infatti i 40mila casi registrati nei primi nove mesi del 2019 sono in linea con i 40mila dei primi nove mesi del 2018.

Tra i presenti, oltre all'ex procuratore Raffaele Guariniello e alla segretaria generale di Cgil Torino, Enrica Valfrè, una sala gremita e tanti studenti dell'istituto professionale Artigianelli, con i quali la Cgil Torino ha avviato un progetto in corso sulla sicurezza. Con loro, anche Federico Bellono, della segreteria Cgil Torino e una lunga carriera sindacale nel mondo metalmeccanico. "Domani è il dodicesimo anniversario della strage della Thyssen - ha detto Bellono -, ma per noi non è una celebrazione ma una ferita aperta, perché a tutt'oggi i maggiori responsabili, benché condannati, non hanno scontato neanche un giorno di carcere. Com'è una ferita aperta l'assoluzione da parte della Cassazione, nelle settimane scorse, di tutti gli imputati del processo per l'amianto all'Olivetti".